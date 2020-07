Matt Reeves svilupperà una serie ambientata nell’universo di The Batman

L’universo narrativo legato al cinecomic The Batman si espanderà ulteriormente, e lo farà attraverso una serie tv realizzata per HBO Max.

Ad annunciare lo sviluppo della serie è stato lo stesso Matt Reeves (regista The Batman) attraverso una dichiarazione rilasciata a Variety. Reeves svilupperà la serie in collaborazione con Terence Winter, storico sceneggiatore legato al network HBO, e lo farà come primo passo dell’accordo stilato di recente con Warner Bros Television.

A quanto pare lo show, ancora senza un titolo ufficiale, condiverà lo stesso universo narrativo del cinecomic The Batman, incentrando l’attenzione sul dipartimento di polizia di Gotham.

Queste le parole di Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti HBO Max:

“Siamo molto fortunati ad avere ottimi partner in Matt, Dylan e Terry e un accesso senza precedenti a una vasta gamma di proprietà intellettuale dei nostri partner di Warner Bros. e DC.“

THE BATMAN