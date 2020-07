Black Panther, Coco e La Bella e la Bestia riproposti da The Space Cinema

AZIONE, AVVENTURA E AMORE: NEI THE SPACE CINEMA ARRIVANO BLACK PANTHER, COCO E LA BELLA E LA BESTIA

I tre titoli Disney inaugurano l’offerta tematica che il circuito aggiornerà ogni settimana con nuovi film

Roma, 10 luglio 2020 – La programmazione The Space Cinema si arricchisce di nuovi contenuti, questa volta dedicati agli appassionati dell’universo Disney e dell’animazione Pixar. Il costo del biglietto rimane invariato, 4,90€, così come le raccomandazioni del circuito, che consiglia l’acquisto online per assicurarsi il posto in sala nel rispetto del distanziamento individuale e tra gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti) per garantire la visione in totale sicurezza.

Nelle sale The Space Cinema arrivano tre delle ultime produzioni di casa Disney. Il primo è Coco, del 2018, vincitore di due premi Oscar come miglior film d’animazione e migliore canzone per Remember me. Miguel sogna di diventare un chitarrista famoso nonostante la famiglia gli abbia proibito di dedicarsi alla musica; il piccolo protagonista si troverà nella terra dei defunti ed inizierà così un viaggio verso la scoperta delle proprie origini.

Del 2018 anche Black Panther, il 18esimo film Marvel, diretto da Ryan Coogler, è il primo action movie incentrato su supereroi ad aver vinto un Oscar come miglior film. Dopo la morte del padre, il giovane principe T’Challa, interpretato da Chadwick Boseman, torna a casa per salire sul trono di Wakanda, ma dovrà affrontare due pericolosi nemici che cospirano per portare il regno alla distruzione.

Il fascino di uno dei classici più apprezzati da una generazione di spettatori torna in versione live action con La Bella e La Bestia, remake del film d’animazione tratto dalla fiaba di Jeanne–Marie Beaumont, con protagonista Emma Watson in veste di Belle, l’incantevole, sognatrice ragazza di campagna che, preoccupata della scomparsa del padre, decide di addentrarsi nella forestae finisce prigioniera di un principe, trasformato in Bestia da una maledizione. Come nella versione originale del 1991, l’amore e la bontà trasformeranno la creatura in un giovane affascinante dando vita ad un grande amore. La pellicola ha ricevuto due candidature agli Academy Awards per i migliori costumi e miglior scenografia.

Ogni settimana la programmazione dedicata al mondo Disney si rinnoverà con nuovi titoli. Per conoscere la programmazione di Coco, Black Panther e La Bella e La Bestia e acquistare il biglietto basta visitare l’app o il sito ufficiale The Space Cinema a questi link: