Arte e violenza nel trailer di Random Acts of Violence, l'horror di Jay Baruchel

Noto per la sua caratura comica come attore, Jay Baruchel per il suo debutto alla regia ha scelto il genere horror, e lo ha fatto con Random Acts of Violence.

Random Acts of Violence è stato adattato dallo stesso Baruchel - in collaborazione con Jesse Chabot - interessante graphic novel di Justin Grey e Jimmy Palmiotti della Image Comics. Nel cast spazio per lo stesso Baruchel, in compagnia di Jesse Williams, Jordana Brewster e Niamh Wilson.

Il film ha vissuto la sua prima durante la scorsa edizione del Fantastic Fest ad Austin (Texas), ed ha ottenuto un buon numero di buone recensioni, ciononostante la distribuzione avverrà il prossimo 20 agosto, e solo attraverso la piattaforma digitale Shudder.

Questa è invece la sinossi ufficiale:

Il creatore di fumetti Todd Walkley (Jesse Williams), sua moglie Kathy (Jordana Brewster), l’assistente Aurora (Niamh Wilson) e il migliore amico, il proprietario della Hard Caliber Comics, Ezra (Baruchel), intraprendono un viaggio da Toronto al Comic-Con di New York, quando iniziano a succedere cose brutte: la gente inizia a essere ammazzata. Presto diventa chiaro che un fan impazzito sta usando il fumetto “SLASHERMAN” di Todd come ispirazione per le uccisioni e mentre i cadaveri si accumulano, e gli amici e la famiglia di Todd diventano loro stessi vittime, Todd sarà costretto ad assumersi una responsabilità artistica.

Ad oggi non ci sono notizie relative ad una distribuzione internazionale, ma è chiaro che l'interesse della critica per questo prodotto potrebbe spingere i colossi del digitale (Prime Video o Netflix) ad investire sulla pellicola. Nel caso saremo lieti di aggiornarvi.

OCCHIO AL RED BAND TRAILER