Marvel assume uno sceneggiatore per Ant-Man 3

I Marvel Studios stanno avviando lo sviluppo ufficiale di Ant-Man 3, e questo nonostante la grave emergenza Coronavirus che sta bloccando l'industria hollywoodiana da settimane.

SuperHeroHype ha confermato che lo studios ha messo sotto contratto lo scrittore Jeff Loveness per iniziare a lavorare sulla sceneggiatura di Ant-Man 3. Come probabile, Loveness potrebbe non essere il solo ad occuparsi della sceneggiatura del film, questo considerata la collaborazione di Paul Rudd nei primi due capitoli.

Loveness si è fatto apprezzare fino ad oggi per la serie Rick and Morty, pertanto questa con Ant-Man 3 potrebbe essere la sua prima vera avventura in quel di Hollywood.

Ricordiamo che Ant-Man 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale.

ANT-MAN 3

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Peyton Reed. La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Loveness.

: Il film sarà diretto da Peyton Reed. La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Loveness. CAST : Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer.

: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Non definita.