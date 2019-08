L'attore Martin Freeman tornerà ad interpretare l'agente Everett K. Ross anche in Black Panther 2.

Anche se non ha ancora una data di uscita ufficiale, Black Panther 2 è tra i film che approderanno sul grande schermo nei prossimi anni, la conferma ufficiale è arrivata durante il Comic-Con di San Diego.

Come noto, Ryan Coogler al momento sta scrivendo la sceneggiatura del film, per poi tornare in cabina di regia. Per il cast è scontato il ritorno di Chadwick Boseman nel ruolo da protagonista, così come diventa ufficiale anche quello di Martin Freeman.

L'attore ha confermato oggi il suo coinvolgimento in Black Panther 2 attraverso una breve intervista riportata in rete da SuperHeroHype. Freeman non ha però saputo confermare quando tornerà sul set per le riprese.

Black Panther 2 potrebbe essere tra i primi film della Fase 5 ad approdare sul grande schermo, pertanto potremmo non vederlo in sala prima del 2022.