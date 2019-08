In occasione del lancio della versione Home Video di Godzilla: King of the Monsters, il regista Michael Dougherty ha diffuso in rete 20 splendidi concept art.

I vari concept art raffigurano alcuni dei momenti più spettacolari apprezzati nel film approdato in rete lo scorso 30 maggio. Se volete dare una lettura alla nostra recensione di Godzilla: King of the Monsters cliccate qui.

Godzilla: King of the Monsters è stato diretto da Michael Dougherty. Nel cast spazio per Kyle Chandler, Vera Farmiga, Charles Dance, Ken Watanabe, Millie Bobby Brown e Sally Hawkins.

Il film è stato il terzo capitolo della saga nota come MonsterVerse, i primi sono stati Godzilla e Kong: Skull Island. Il prossimo capitolo sarà Godzilla vs. Kong.

L'incasso nel Box Office Worldwide di Godzilla: King of the Monsters è al momento di 385,77 milioni di dollari.