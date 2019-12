Nella giornata di ieri abbiamo partecipato alla presentazione romana di L'immortale, spin-off cinematografico di Gomorra - La Serie diretto ed interpretato da Marco D'Amore.

L'evento esclusivo è stato organizzato al The Space Cinema Moderno di Roma, tra gli ospiti presenti al photocall il regista/attore Marco D'Amore, il piccolo Giuseppe Aiello, Marianna Robustelli, Salvatore Simeoli e Martina Attanasio.

Nel mostrarvi la nostra gallery, vi ricordiamo che Marco D'Amore sarà presto ospite in due multisala del circuito UCI Cinemas, per tutti i dettagli potete dare una lettura al nostro articolo qui.

L'immortale sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 dicembre.

Girato tra Roma, Napoli e Riga, il film è diretto e interpretato da Marco d’Amore e racconta la formazione di Ciro Di Marzio, l’iconico personaggio presente nelle prime tre stagioni della serie basata sul romanzo di Roberto Saviano, con una storia che farà da ponte tra la quarta e la quinta stagione. Alla sceneggiatura Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D’Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione.

Nel cast Marco D’amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov

TRAMA: L’IMMORTALE non è solo un’opera cinematografica ma un nuovo capitolo che si integra completamente in “Gomorra” e fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione. Un progetto crossmediale e innovativo attraverso il quale, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film a sé stante diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie tv. Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E’ il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un’educazione criminale che l’hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l’Immortale.

L’Immortale é prodotto da Cattleya e distribuito al cinema da Vision Distribuition a partire dal 5 dicembre 2019.