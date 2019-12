L'Academy ha rivelato la lista preliminare dei 20 film in lizza per una nomination per la categoria Migliori Effetti Visivi agli Oscar 2020.

Come ogni anno l'Academy crea delle selezioni preliminari per alcune delle categorie tecniche più importanti, e quella relativa agli Effetti Visivi è una di queste.

Nella lista, ce ne sarà una seconda con solo 10 film, sono rientrati tutti i cinecomic Marvel, ovvero Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home e Captain Marvel, ma anche Star Wars: L'ascesa di Skywalker e l'ultimo film diretto da Martin Scorsese, "The Irishman".

Le nomination degli Oscar 2020 verranno annunciate il 13 gennaio e i premi si terranno il 9 febbraio a Hollywood.

Ecco la lista