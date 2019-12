Dopo i Gotham Awards (leggete qui), è il turno dei premi assegnati dalla National Board of Review, l'associazione americana composta da studenti, insegnanti, appassionati, storici del cinema e membri dell’industria.

A differenza dai Gotham, i premi assegnati dalla NBR hanno storicamente un'influenza maggiore riguardo l'assegnazionel del premio Miglior Film da parte dell'Academy. Lo scorso anno, a tal proposito, Green Book portò a casa il premio per il Miglior Film dopo aver trionfato agli NBR.

Quest'anno The Irishman ha portato a casa il premio per il Miglior Film e quello per la Miglior Sceneggiatura Adattata. A premi è andato anche C'era una volta a... Hollywood, con Quentin Tarantino trionfatore come Regista.

I Vincitori

Miglior Film: THE IRISHMAN

Miglior Regista: Quentin Tarantino, ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD

Miglior attore: Adam Sandler, UNCUT GEMS

Migliore attrice: Renée Zellweger, JUDY

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt, ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD

Migliore attrice non protagonista: Kathy Bates, RICHARD JEWELL

Miglior sceneggiatura otiginale: Josh Safdie, Benny Safdie, Ronald Bronstein, UNCUT GEMS

Miglior sceneggiatura adattata: Steven Zaillian, THE IRISHMAN

Attore esordiente: Paul Walter Hauser, RICHARD JEWELL

Miglior debutto alla regia: Melina Matsoukas, QUEEN & SLIM

Miglior film d’animazione: HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

Miglior film internazionale: PARASITE

Miglior documentario: MAIDEN

Miglior cast d’insieme: KNIVES OUT

Miglior fotografia: Roger Deakins, 1917

NBR Icon Award: Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino

NBR Freedom of Expression Award: FOR SAMA

NBR Freedom of Expression Award: JUST MERCY

MIGLIORI FILM DELL’ANNO

1917

Dolemite is My Name

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Knives Out

Marriage Story

Once Upon a Time…in Hollywood

Richard Jewell

Uncut Gems

Waves

MIGLIORI 5 FILM INTERNAZIONALI

Atlantics

Invisible Life

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Transit

MIGLIORI 5 DOCUMENTARI

American Factory

Apollo 11

The Black Godfather

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Wrestle

MIGLIORI 10 FILM INDIPENDENTI