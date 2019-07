Presentato - con buone recensioni - durante lo scorso Sundance Film Festival, lo zombie movie Little Monsters quest'oggi si mostra con un nuovo red band trailer.

Little Monsters è un horror a sfondo comedy, con Lupita Nyong'o nei panni di una maestra di scuola intenta a proteggere i propri baby alunni durante un'apocalisse zombie. Nel cast diretto da Abe Forsythe spazio anche per Josh Gad e Alexander England.

I diritti di distribuzione americana sono stati acquisiti da Hulu e NEON, nel Regno Unito invece esiste già una distribuzione cinematografica, ed è attesa per il 15 novembre prossimo.

Al momento Little Monsters non presenta una data di rilascio americana, ma dal clamore suscitato durante la presentazione al Sundance non crediamo ci voglia tanto prima che questa riserva venga sciolta.