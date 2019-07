Il regista James Wan tornerà molto presto nelle profondità marine di Atlantide, ma non prima di dare alla luce un nuovo horror.

Stando alle ultime notizie, James Wan ha chiuso un nuovo accordo con New Line Cinema per la regia di un nuovo misterioso horror. Il film in questione non ha ancora un titolo, ma a quanto pare sarà "figlio" delle sue idee cinematografiche, in quando sarà da lui prodotto, sceneggiato e diretto.

In cabina sceneggiativa Wan collaborerà con Ingrid Bisu, mentre in ambito produttivo la sua Atomic Monster conterà sull'apporto economico di due società cinesi, ossia Starlight Media e Midas Innovation.

Il rapporto tra Wan e New Line Cinema è oramai stabile da anni, nasce infatti dalla loro collaborazione l'intero universo cinematografico horror noto come ConjuringVerse.

Non resta pertanto che attendere ulteriori aggiornamenti sul misterioso horror, e sperare che possa essere un gustoso antipasto prima del tanto sospirato Aquaman 2.