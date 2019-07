Il nuovo adattamento in live-action dedicato al franchise Tom and Jerry è in piena fase di casting, a tal proposito nella giornata odierna si registrano nuovi ingressi.

Il The Hollywood Reporter ha confermato oggi che la Warner Bros ha ingaggiato Ken Jeong (Community), Rob Delaney (Catastrophe), Jordan Bolger (The 100) e Pallavi Sharda (Lion). La fonte non ha specificato se gli attori interpreteranno personaggi in carne ed ossa, o se la loro collaborazione sarà destinata al lavoro di doppiaggio di personaggi in CGI.

Come noto, Tom and Jerry (questo il titolo momentaneo) sarà un mix di live-action e live-animation, con gli iconici protagonisti realizzati in CGI, e non doppiati perchè muti.

Tom and Jerry sarà diretto da Tim Story. La sceneggiatura è stata affidata alle mani di Katie Silberman, April Prosser e Kevin Costello.

Warner Animation Group sarà impegnata nella realizzazione degli effetti in CGI del film, con particolare attenzione alla creazione dei due protagonisti.

Nel cast Michael Pena, Colin Jost, Chloe Grace Moretz, Ken Jeong, Rob Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda.

Il film sarà distribuito nelle sale Usa a partire dal 16 aprile del 2021.