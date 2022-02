L’uomo che cadde sulla Terra: il trailer della serie tratta dal romanzo di Walter Tevis

Showtime ha da poco rilasciato il trailer de “L’Uomo che cadde sulla Terra“ (The Man Who Fell To Earth), serie liberamente tratta del romanzo di Walter Tevis.

Nella nuova trasposizione de “L’Uomo che cadde sulla Terra” l’anziano Thomas J. Newton sarà interpretato da Bill Night, il quale lascerà il testimone a Chiwetel Ejiofor, l’interprete di Faraday, il giovane alieno in fuga dal proprio pianeta distrutto da un cataclisma. Questa la Sinossi.

“Basato sull’omonimo romanzo di Walter Tevis e sull’iconico film interpretato da David Bowie, L’Uomo che cadde sulla Terra seguirà un nuovo personaggio alieno (Ejiofor) che arriva sulla Terra a un punto di svolta nell’evoluzione umana e deve confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro.”

L’Uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell To Earth)

PRODUZIONE: Alex Kurtzman e Jenny Lumet sono gli showrunner di questo nuovo spettacolo, i quali fungono anche da produttori insieme a John Hlavin, Sarah Timberman, Carl Beverly, Heather Kadin, Aaron Baiers, Chiwetel Ejiofor e Rola Bauer e Françoise Guyonnet di STUDIOCANAL. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Timberman/Beverly. CAST: Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Bill Nighy, Jimmi Simpson, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate Mulgrew e Clarke Peters.

La premiere de L’Uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell To Earth) è prevista per il prossimo 24 Aprile su Showtime.