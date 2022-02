Netflix ha diffuso in queste ore il nuovo poster italiano di Vikings: Valhalla, la serie in arrivo sul catalogo proprio questo venerdì.

Nel poster in questione spazio per Harald Sigurdsson (Leo Suter), che svetta su una pila di cadaveri, ma anche per Leif Eriksson (Sam Corlett) e Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson). La tagline inserita nel poster recita: “Non inginocchiarti davanti a nessuno”. Avete già visto il trailer finale della serie spin-off di Vikinks? Fatelo a questo nostro indirizzo.

VIKINGS: VALHALLA

Jeb Stuart sarà showrunner e sceneggiatore della serie creata da Michael Hirst. Alla regia del primo episodio ci sarà Niels Arden Oplev, mentre dietro la macchina da presa ci saranno anche Stephen St. Leger e Hannah Quinn. Tra gli sceneggiatori ci sono inoltre Vanessa Alexander, Declan Croghan ed Eoin McNamee.

Tra le presenze regolari nel cast di Vikings: Valhalla ci saranno Sam Corlett (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Frida Gustavsson (Swoon), Leo Suter (The Liberator), Bradley Freegard (Keeping Faith), Jóhannes Jóhannesson (Cursed), Laura Berlin (Immenhof – The Adventure of a Summer), David Oakes (I Pilastri della Terra) e Caroline Henderson (Tuya Siempre), mentre tra le presenze ricorrenti ci saranno Pollyanna McIntosh e Asbjørn Krogh Nissen.

Qui di seguito la descrizione dei personaggi principali: