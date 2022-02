L’Uomo che cadde sulla Terra: Bill Nighy ricoprirà il ruolo che era di David Bowie

Showtime ha da poco annunciato che anche Bill Nighy farà parte del cast della nuova trasposizione televisiva de L’Uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell To Earth), spettacolo liberamente tratto del romanzo di Walter Tevis del 1963, da cui il film del 1976 in cui David Bowie veste i panni dell’alieno Thomas Jerome Newton.

Bill Night sarà l’anziano Thomas J. Newton, il quale lascerà il testimone a Faraday (Chiwetel Ejiofor) affinché possa completare la sua missione originale. Più che una nuova trasposizione del romanzo di Walter Tevis, possiamo definire questo adattamento televisivo come un sequel dell’omonimo film diretto da Nicolas Roeg.

L’attore, a proposito del ruolo affidatogli, ha avuto modo di dichiarare:

“Sono onorato di essere stato invitato a interpretare la parte di Thomas Jerome Newton che il glorioso David Bowie ha reso così famoso… Ero ansioso di lavorare di nuovo con Chiwetel [Ejiofor] e Naomie [Harris]”.

Ha poi aggiunto:

“Penso che la storia sia fantastica ed espressa in modo brillante. Sono un appassionato di spettacoli che estrapolano dalla tecnologia attuale e ci danno scorci plausibili di un possibile futuro prossimo. È una storia importante che, oltre ad essere molto divertente, discute le questioni cruciali del nostro tempo… Mi piace pensare che i realizzatori del film originale applaudirebbero Alex Kurtzman e Jenny Lumet per la loro audace fantasia e la loro leale considerazione”.

L’Uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell To Earth)

PRODUZIONE: Alex Kurtzman e Jenny Lumet sono gli showrunner di questo nuovo spettacolo, i quali fungono anche da produttori insieme a John Hlavin, Sarah Timberman, Carl Beverly, Heather Kadin, Aaron Baiers, Chiwetel Ejiofor e Rola Bauer e Françoise Guyonnet di STUDIOCANAL. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Timberman/Beverly. CAST: Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Bill Nighy, Jimmi Simpson, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate Mulgrew e Clarke Peters.

L’inizio dei lavori è previsto per la prossima primavera. L’Uomo che cadde sulla Terra sarà un contenuto esclusivo del servizio streaming Paramount+, di proprietà di ViacomCBS.

Fonte: TheWrap