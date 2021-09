Ludwig Goransson comporrà le musiche di Black Panther: Wakanda Foverer

Il noto compositore Ludwig Goransson ha firmato per scrivere la colonna sonora del prossimo cinecomic Marvel Studios “Black Panther: Wakanda Forever“.

Con le riprese del cinecomic attualmente in corso in quel di Atlanta, i Marvel Studios hanno messo a segno un nuovo colpo riguandante la post-produzione del film. Ludwig Goransson, che aveva egregiamente lavorato sul primo capitolo, tornerà pertanto in quel di Wakanda, questa volta però orfana di Chadwick Boseman, l’interprete di T’Challa morto prematuramente lo scorso anno.

Intervistato da Variety, Goransson non solo ha confermato il suo coinvolgimento, ma anche riferito di essere già in contatto con il regista Ryan Coogler: “Ho iniziato a buttare giù qualche idea e ne sto parlando con Ryan“.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono partite dalla Georgia e ora si stanno spostando per alcune scene in location a Worcester e a Boston.

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Ryan Coogler. La produzione sarà ancora a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson comporrà la colonna sonora. CAST: Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorn. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’8 luglio 2022.