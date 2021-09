Abbiamo visto la sesta ed ultima stagione di Lucifer, la fortunata serie targata Netflix tratta dai fumetti DC Comics firmati da Neil Gaiman. Questa è la recensione.

Era il lontano 2016 quando Fox proponeva il primo episodio di Lucifer, da allora sono passati cinque lunghi anni scanditi da un passaggio di mano (da Fox a Netflix), e da sei stagioni che hanno spesso appassionato, ma talvolta anche deluso. Con la sesta stagione, ancora sviluppata dall’ideatore dello show “Tom Kapinos“, è tempo però di tirare le somme, e chiarire se in effetti quella di Lucifer sia stata – o meno – una serie di grande successo.

Partiamo col considerare questi dieci ultimi episodi una sorta di omaggio all’universo creato da Tom Kapinos, o per meglio dire, il giusto riconoscimento a chi in questi cinque anni ha creduto maggiormente in un prodotto televisivo che ha prima rischiato la cancellazione per poi salire agli onori della cronaca grazie al colosso Netflix. Non c’è alcun dubbio che Kapinos ha saputo plasmare il suo Lucifer in maniera tale da offrire al pubblico un prodotto di nicchia, ma anche capace di appassionare allo stesso tempo amanti di genere, e neofiti in cerca di qualcosa di assolutamente innovativo.

Quest’ultima stagione di Lucifer rappresenta, in effetti, la giusta conclusione per una serie che di certo non verrà dimenticata tanto in fretta. La sesta di Tom Ellis e company, infatti, veniva da una stagione – la quinta – non proprio esaltante, e che soltanto nel suo epico finale ha regalato quelle giuste emozioni che il pubblico meritava. La “pensione” anticipata di Dio e la successiva “venuta al trono” di Lucifer Morningstar non potevano non rappresentare, però, motivo di grandissimo interesse per i fan, quel catalizzatore fondamentale capace di promettere fuoco e fiamme per questi dieci conclusivi episodi. Promessa, a nostro avviso, assolutamente mantenuta. Lucifer 6 abbandona, difatti, quel trend negativo attraversato nelle due ultime stagioni, e si regala un finale emozionante, talvolta troppo sdolcinato, ma più in linea con le idee creative di colui che ha messo nero su bianco sui fumetti “Neil Gaiman“.

Le sorprese nel corso della stagione non mancano, così come i soliti momenti divertenti, dove il carisma di Tom Ellis prende il sopravvento sulla narrazione lineare. Nei dieci episodi che caratterizzano la fine della storia di Lucifer Morningstar in tv si canta, si balla e addirittura si ci si tuffa in un cartoon in “stile Hanna e Barbera“, il tutto accompagnato anche da alcuni momenti strappalacrime, con particolare dovizia ben inseriti nell’ultimo episodio intitolato “Partner per sempre“.

Dire addio al Lucifer Morningstar di Tom Ellis non sarà impresa facile. Il bravo interprete del “Diavolo di Gaiman” è stato da sempre il grande catalizzatore dell’interesse dei fan, ma anche della critica. Trovare attori che sappiano recitare, cantare, ballare, e farlo tra l’altro in maniera eccezionale, non è poco. Tom Ellis nel tempo ha dimostrato di poter ambire a ruoli ben più importanti nel panorama hollywoodiano, a tal proposito crediamo che la conclusione di Lucifer potrebbe liberare definitivamente il suo talento.

Lauren German ha rappresentato, sin dal primissimo episodio cinque anni fa, la giusta metà di Tom Ellis. Il rapporto tra i protagonisti ha subito alti e bassi nel corso delle stagioni, ma ciononostante è riuscito nell’impresa di tenere alta l’attenzione dei fan quando serviva. Per la German sembra ora tempo di crescere, e magari sperare in un futuro lontano dall’essere Miss. Morningstar.

Quest’ultima stagione ha regalato, inoltre, l’ottima prova della “giovane stellina” Brianna Hildebrand, qui nel ruolo di un misterioso angelo che vuole uccidere Lucifer, ma anche la conferma di un discreto talento di attori quali D.B. Woodside, Aimee Garcia e Kevin Alejandro.

Lucifer 6 ha allora soddisfatto le aspettative di fan e critica? A nostro avviso, la risposta è “assolutamente si”… anzi, il nostro consiglio spassionato è quello di rivedere tutte le sei stagioni senza pausa, perchè solo così è possibile apprezzare maggiormente questi ultimi dieci episodi.

Lucifer (sesta stagione) Director: Tom Kapinos Date Created: 2021-09-27 00:52 Editor's Rating:

4