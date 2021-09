Box Office Usa: Shang-Chi non schioda dal primo posto, e sono 4 weekend

Il cinecomic Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha continuato a tenere la prima posizione del Box Office Usa anche dopo il suo 4° weekend di programmazione, ed ora vola verso i 200 milioni complessivi.

Sospinto ancora dalla mancanza di “veri antagonisti” capaci di attirare il favore del pubblico americano, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha chiuso in testa al Box Office Usa per il suo quarto weekend consecutivo. Il nuovo incasso ottenuto è stato 13.3 milioni di dollari, per un totale di 196.5 milioni. Ad oggi il cinecomic Marvel è il maggior incasso dell’era post-pandemica, ma anche il migliore dell’intero 2021 avendo superato Black Widow (anch’esso Marvel/Disney) con 183.56 milioni incassati nel suo cammino.

In seconda posizione si è posizionato Dear Evan Hansen, l’adattamento del popolarissimo musical di Broadway, il cui incasso all’esordio è stato 7.5 milioni di dollari nei 3.364 cinema a disposizione. Ad abbassare le stime di incasso del film Universal Pictures le cattive recensioni ottenute dalla sua presentazione al Toronto Film Festival. La terza piazza del podio del Box Office Usa è andato, invece, a Free Guy – Eroe per Gioco (prossimo all’esordio su Disney+), con un incasso di 4.1 milioni di dollari, ed un totale di 114.1 milioni.

La top five del botteghino è stata completata, inoltre, dal quarto posto dell’horror Candyman con 2.5 milioni di dollari (totale 56.8 milioni) e dal quinto di Cry Macho, per il film di Clint Eastwood l’incasso del secondo weekend è stato 2.12 milioni di dollari (totale 8.34 milioni).

