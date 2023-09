Loki 2: Il nuovo poster della seconda stagione

La seconda stagione della serie Loki è sempre più vicina, a tal proposito i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo poster.

Il lancio della serie su Disney+ è stato fissato per il 6 ottobre, e porterà Tom Hiddleston nuovamente nei panni iconici del Dio dell’inganno di Asgard alle prese con gli intrighi del tempo, e con le conseguenze delle sue azioni perpetrate nel corso della prima stagione.

A questo nostro indirizzo è possibile apprezzare una featurette con il dietro le quinte dei nuovi episodi.

LOKI

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. In onda su Disney+ dal 6 ottobre 2023.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

TRAMA: La stagione 2 di Loki riparte dalle conseguenze dello scioccante finale di stagione, quando Loki si è ritrovato in una battaglia per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki esplora un multiverso sempre più pericoloso e in espansione per cercare Sylvie, il Giudice Renslayer, Miss Minutes e la verità su cosa significhi avere libero arbitrio e propositi gloriosi.