Il poster 4DX di Saw X, il nuovo capitolo della saga horror

E’ apparso in rete un nuovo poster da Saw X, l’ennesimo capitolo della celebre saga horror, il secondo seguendo l’ordine cronologico.

Il poster in questione (lo trovate qui di seguito) è destinato al circuito cinemagrafico americano 4DX.

SAW X

Il film è stato diretto da Kevin Greutert su una sceneggiatura di Peter Goldfinger e Josh Stolberg. In cabina di produzione spazio per Mark Burg e Oren Koules. Come gli altri capitoli della saga, anche search Saw X sarà una produzione targata Twisted Pictures. Nel cast l’unico nome noto è quello di Tobin Bell nei panni di Jigsaw, con lui anche Shawnee Smith, Costas Mandylor, Steven Brand e Michael Beach. Il lancio nelle sale USA è fissato per il 29 settembre 2023. In Italia dal 26 ottobre.

TRAMA: John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell’arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.