La terza – ed ultima – stagione di Locke and Key è in dirittura d’arrivo su Netflix, ecco perchè il colosso dello streaming ha diffuso il trailer finale.

Nell’ultima stagione tutti i nodi verranno al pettine, con i fratelli Locke pronti ad affrontare la loro ultima battaglia per ottenere il possesso delle celeberrime chiavi. Per scoprire tutte le novità in arrivo su Netflix nel mese di agosto visitate questo nostro aggiornamento.

Ecco il trailer finale di Locke and Key 3.

Il finale è sempre più vicino. La terza e ultima stagione di LOCKE & KEY è in arrivo su Netflix il 10 agosto 🗝 https://t.co/6ldTjQ6ivA — Netflix Italia (@NetflixIT) July 29, 2022

LOCKE AND KEY

La serie è stata sviluppata da Carlton Cuse (Lost) e Meredith Averill (Hill House). NEL CAST Darby Stanchfield, Connor Jessup, Jackson Robert Scott, Emilia Jones, Bill Heck, Laysla De Oliviera e Thomas Mitchell Barnet, Aaron Ashmore, Hellea Jones, Brandan Hines. SU NETFLIX la terza stagione dal 10 agosto 2022.

TRAMA SERIE: Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.