Il catalogo di Netflix si appresta ad accogliere tanti nuovi film e nuove serie in grado ottenere la giusta attenzione da parte degli abbonati.

Dopo un luglio contraddistinto da rilasci attesi quali Resident Evil, il finale di stagione di Stranger Things e lo spy-movie The Gray Man, il colosso dello streaming è pronto a regalare ai propri abbonati un agosto rovente. A tal proposito, il palinsensto di Netflix aprirà dal primo agosto le porte all’attesa serie The Sandman, alla terza stagione di Locke and Key, ma anche all’action-horror Day Shift con un inedito Jamie Foxx a caccia di vampiri.

Ma diamo un’occhiata a tutte le novità in arrivo per agosto 2022.

NETFLIX NOVITA’ AGOSTO 2022

FILM

1 agosto

Midsommar – Il viaggio dei dannati

Marta – Il delitto della Sapienza

2 agosto

4 agosto

La stagione dei matrimoni

5 agosto

Carter

Fino all’ultimo indizio

8 agosto

MA

10 agosto

Los ladrones: l’ultima grande rapina

12 agosto

Day Shift – A caccia di vampiri

13: Il Musical

16 agosto

The Amazing Spider-Man

17 agosto

Royalteen – L’erede

Linee parallele

19 agosto

365 Giorni – Parte 3

20 agosto

Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar

26 agosto

Me Time – Un weekend tutto per me

SERIE TV

3 agosto

Clusterf**k: Woodstock ’99

4 agosto

Kakegurui Twin

Robo-fratelli super giganti

5 agosto

The Sandman

Venticinque e ventuno

10 agosto

Locke & Key 3

Instant Dream Home – Case da trasformare

Indian Matchmaking S2

12 agosto

Non ho mai… S3

17 agosto

Chi scherza col fuoco

Linee Parallele

18 agosto

Tekken: Bloodline

19 agosto

Kleo

La serie di Cuphead! Parte 2

23 agosto

Chad and JT Go Deep

24 agosto

Lost Ollie

Mo

Selling The OC

25 agosto