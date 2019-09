The CW ha diffuso nelle ultime ore il poster ufficiale relativo all'ottava - ed ultima - di Arrow, la celebre serie tv tratta dai fumetti DC Comics

La tagline del poster recita: "Gli eroi cadono. Le leggende sorgono". L'immagine è quella di Oliver Queen aka Green Arrow (Stephen Amell).

Arrow

Basata sui personaggi DC, la serie Arrow è prodotta da Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Wendy Mericle e Sarah Schechter. Lo show è prodotto da Bonanza Productions Inc. in associazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television.

Nel cast Stephen Amell, David Ramsey, Katie Cassidy, Rick Gonzalez, e Juliana Harkavy. Charlie Barnett si è unito al cast come Diggle, Jr. – noto come JJ – il figlio nato da Flashpoint di John Diggle (David Ramsey) e Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson). In futuro incontreremo JJ come leader della banda Deathstroke, dove affronterà Mia e il suo fratello adottivo, Connor. Presenti anche Susanna Thompson, Tommy Merlyn, Willa Holland.

Sinossi. Dopo un naufragio, il playboy milionario Oliver Queen (Stephen Amell) è stato dato per disperso ed infine per morto per cinque anni prima che si scoprisse che era vivo in una remota isola nel del nord della Cina. È tornato a casa a Star City perché vuole porre riparo agli errori commessi dalla sua famiglia e a combattere contro le ingiustizie.

The CW proporrà Arrow 8 dal 15 ottobre 2019.