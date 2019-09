HBO ha diffuso il poster ufficiale di Watchmen, la serie tv incentrata sulla graphic novel firmata da Alan Moore e Dave Gibbons.

L'artwork promozionale mette al centro dell'attenzione Sister Night, la protagonista dello show interpretata da Regina Hall.

Watchmen (Serie Tv)

Watchmen sarà ambientato in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà un adattamento della graphic novel, ma una storia originale che mescola vari elementi del racconto originale.

Gli episodi sono ambientati dopo un periodo di "tregua" dagli attacchi di Calvary, il gruppo terroristico che indossa la famosa maschera Rorschach. Un atto violento porta la polizia di Tulsa, Oklahoma, a ipotizzare che esista un progetto ben più importante e pericoloso. L'ufficio dello sceriffo decide quindi di unire le forze con alcuni individui mascherati per evitare qualcosa di catastrofico.

Watchmen è stato firmato da Damon Lindelof. La regia dell’episodio pilota è stata affidata a Nicole Kassell. Nel cast Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett jr, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Jeremy Irons, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Yahya Abdul-Mateen II, Sara Vickers, Dylan Schombing, Adelynn Spoon, Dustin Ingram e Lily Rose Smith.

La serie andrà in onda dal 20 ottobre 2019 su HBO. In Italia sarà trasmessa da Sky Atlantic.