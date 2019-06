La produzione del nuovo Candyman ha ottenuto finalmente una data di avvio, anche se in realtà non è dato sapere se si tratterà di un sequel dell’originale, o di un completo reboot.

MovieWeb ha rivelato che il nuovo horror prodotto da Jordan Peele vedrà l’inizio delle riprese il prossimo 20 agosto da Chicago, per una durata di circa un mese. Come noto, la data di release Usa del film è stata fissata precedentemente per il 12 giugno 2020, ossia un anno da oggi circa.

Il nuovo Candyman è stato scritto e prodotto da Jordan Peele, la regia è stata invece affidata a Nia DaCosta. Il cast finora vede impegnati Yahya Abdul-Mateen, Lakeith Stanfield e Teyonah Parris. Ad oggi non è dato sapere se il protagonista della saga, Tony Todd, sarà della partita, e questo semplicemente perchè, come già preannunciato, il nuovo Candyman potrebbe non essere un semplice sequel dell’originale datato 1992.

La pellicola originale è stata diretta nel 1992 da Bernard Rose, con Tony Todd nei panni del protagonista. Candyman è tratto dal racconto The Forbidden, di Clive Barker. L’ultimo capitolo – il terzo – è approdato direttamente in home video, Candyman – Il Giorno della Morte.

Candyman 2 (titolo non ufficiale) sarà diretto da Nia DaCosta. In cabina di produzione – e sceneggiatura – Jordan Peele. Nel cast Yahya Abdul-Mateen, Lakeith Stanfield e Teyonah Parris.

Il film approderà nelle sale a partire dal 12 giugno 2020.