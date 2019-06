Si torna a parlare questa notte del nuovo atteso horror prodotto da Guillermo Del Toro dal titolo Scary Stories to tell in the Dark, e lo facciamo grazie al rilascio del full trailer.

Il full trailer racchiude in un solo video alcune delle sequenze già mostrate nei precedenti teaser, regalando ovviamente un mucchio di sequenze inedite. In Italia il film uscirà sotto il marchio Notorious Pictures.

Nel cast Michael Garza, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn e Zoe Coletti.

Sinossi. Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania. Prodotto e scritto da Guillermo del Toro, il film è basato sui libri di Alvin Schwartz.

Scary Stories to Tell in the Dark approderà nelle sale dal 9 agosto 2019. In autunno nelle nostre sale.