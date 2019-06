Il 2019 sarà per Walt Disney Studios un anno da non dimenticare dal punto di vista degli incassi nel Box Office Worldwide.

Prendendo in considerazione i primi cinque mesi dell’anno, la Disney ha raggiunto – e superato – la clamorosa soglia dei 5 miliardi di dollari di incasso internazionale, per la precisione siamo già a quota 5,147 miliardi. La cifra ottenuta va divisa tra i 3,5 miliardi del mercato internazionale, ed i 1,6 miliardi di quello americano. Insomma numeri da capogiro, e siamo solo a maggio.

Non è un segreto che il successo globale ottenuto da Avengers: Endgame (2,71 miliardi di dollari) ha contato non poco in questo nuovo exploit targato Disney, così hanno contribuito film del calibro di Captain Marvel ed il recente Aladdin.

Di questo passo, il 2019 potrebbe spingersi ben oltre le più rosee aspettative, portando il totale molto vicino ai 10 miliardi complessivi. Ricordiamo che la major nel corso dell’anno dovrà distribuire film di sicuro successo come Toy Story 4, Il Re Leone, Maleficent 2, Frozen 2 e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ma anche X-Men: Dark Phoenix regalerà introiti alla causa dopo il passaggio di Fox in casa Disney.

