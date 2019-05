20th Century Fox ha rilasciato in queste ore una nuova clip da X-Men: Dark Phoenix, l’ultimo capitolo della saga X-Men targata Fox.

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato alla presentazione stampa del film, e visto il film in anteprima. Non possiamo ancora offrirvi la nostra recensione – perchè bloccata dall’embargo Fox – pertanto vi lasciamo col nostro resoconto dell’incontro con regista e cast, avvenuto in collegamento streaming (cliccate qui).

X-Men: Dark Phoenix è stato scritto e diretto da Simon Kinberg. Nel cast Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan, Evan Peters, Lamar Johnson e Kodi Smit-McPhee.

Sinossi. La telepatica Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera. Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Ganosha, per salvare la vita della loro amica.

X-Men: Dark Phoenix arriverà nelle sale il 7 giugno 2019. In Italia dal 6 giugno.