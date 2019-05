Il fantasy Aladdin continua a tenere bene la prima posizione del Box Office Italia, ma è buona anche la partenza di Il Traditore.

Nella giornata di ieri, giovedì 23 maggio, Aladdin ha piazzato un altro primo posto da incassi positivi. Lo score raccolto dal fantasy Disney è stato 566 mila euro, per un totale in due giorni di 1,31 milioni. Rispetto al suo opening day il calo è stato del 25%, ma è logico aspettarsi un boom di presenze tra sabato e domenica.

La presentazione – con applausi – al Festival di Cannes avvenuta ieri ha permesso a Il Traditore di partire bene. L’incasso all’esordio del nuovo film di Marco Bellocchio è stato 108 mila euro, con una media per sala di 321 euro. Anche in questo caso si prevedono incassi in rialzo nei prossimi giorni.

In terza posizione si è riconfermato John Wick 3: Parabellum, il cui incasso ieri è stato 79 mila euro, per un totale di 2 milioni netti. Dolor y Gloria ha raccolto altri 71 mila euro (totale 1,49 milioni), mentre L’angelo del Male: Brightburn ha esordito con soli 24 mila euro, fuori anche dalla top five del Box Office Italia.