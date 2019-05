Il mistero del franchise Guerre Stellari dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker è ancora fitto, ma dai rumours che si susseguono pare che la nuova trilogia possa essere alquanto spettacolare.

L’ultima voce arriva direttamente da BuzzFeed News, e riguarda una nuova possibile trilogia in via di sviluppo interamente dedicata a Star Wars: Knights of the Old Republic, la serie videoludica ispirata al franchise Guerre Stellari. La fonte specifica inoltre che la Lucasfilm avrebbe già allertato Laeta Kalogridis (Alita: Angelo della Battaglia) per scrivere la sceneggiatura del primo film.

Una parziale conferma di questa voce potrebbe essere arrivata durante l’ultimo Star Wars Celebration, quando le parole di Kathleen Kennedy hanno lasciato intendere che tra i possibili futuri scenari del franchise potrebbe esserci l’esplorazione dell’era della Vecchia Repubblica Galattica, ovvero circa 4 mila anni prima della storia degli Skywalker.

Se queste voci fossero confermate, le trilogie in via di sviluppo in casa Lucasfilm sarebbero ora 3, ovvero questa appena citata, una scritta da David Benioff e D.B. Weiss (Game of Thrones), e una firmata da Rian Johnson.

