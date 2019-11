C'era grande attesa per la data ufficiale della quarta stagione de “La Casa di Carta” e alla fine qualcuno si è sbilanciato... Scelte di produzione, colpi ad effetto o mosse di marketing hanno fatto sì che Rodrigo de la Serna, l'attore argentino che interpreta il ruolo del lunaticissimo Palermo nella serie pluripremiata di Alex Piña, lo scorso 4 ottobre, ai microfoni del quotidiano online Cadena 3, si sia lasciato andare ad una dichiarazione che ha subito mandato su di giri i fan dei rapinatori dalla maschera di Salvador Dalì.

L'attore avrebbe infatti privilegiato l'emittente argentino con una preziosa chicca in anteprima riguardante la data d'uscita del primo episodio dell'attesissima quarta serie che a detta di De la Serna dovrebbe corrispondere esattamente al prossimo 18 di gennaio.

L'uscita fatidica è stata confermata anche dalla stessa produzione made in Spain che ha voluto rimarcare il fatto che questa dovrebbe trattarsi dell'ultima stagione di una delle più seguite serie di Netflix. Dopo il boom della seconda serie trasmessa su Antenna 3, il celebre brand dell'intrattenimento a pagamento si è infatti aggiudicato l'esclusiva della trasmissione degli ultimi episodi facendo segnare numeri record.

Photo by theodoritsis / CC BY 2.0

La Casa di Carta è stata del resto una delle serie televisive più seguite degli ultimi anni, balzata in poco tempo all'apice degli indici di gradimento degli utenti di Netflix (a partire dall'accordo con la piattaforma digitale siglato nel 2017), ormai un cult per gli “aficionados” delle travagliate vicende del Professore e compagni.

Del resto storicamente i gruppi criminali impegnati in grandi rapine ed immortalati sulla pellicola hanno da sempre riscosso grande simpatia nel pubblico e anche un discreto successo d'incassi; si pensi al film forse "pilota" di questo genere di produzioni, quel geniale "I soliti ignoti", capolavoro di Mario Monicelli che non ha solo il merito di essere il capostipite di questo tipo di lungometraggi ma è anche forse uno dei film più famosi di questo tipo insieme forse al più recente Ocean's 11 che (insieme con altri sequel e prequel associati) è senza dubbio nel Gotha di questa genealogia di gruppi criminali del grande schermo.

Per il produttore e showrunner Pina, il probabile ultimo capitolo de “La Casa di Carta” (mai dire mai quando si parla di serie) sarà ricco di colpi di scena. Altri otto episodi girati in estate ed incentrati, secondo le parole degli stessi attori, sull'approfondimento emotivo e psicologico dei personaggi con i consueti picchi di adrenalina e colpi di scena al cardiopalma.

L'ultima stagione (la terza) si è chiusa con il ferimento mortale di Nairobi (Alba Flores), una delle protagoniste femminili della “banda” che, insieme a Tokyo (Ursula Corbero), rappresenta con grinta la più importante quota rosa del sodalizio criminale capeggiata da Alvaro Morte, il Professore, mente e geniale punto di raccordo dei gangster in tuta rossa. Ancora impegnato nel depredamento della sede centrale del Banco de España di Madrid, cosa dovrà aspettarsi il gruppo criminale? In molti sospettano il tradimento di Raquel Murillo (Itziar Ituño Martínez), musa ispiratrice del Professore, ormai in mano alle forze speciali spagnole e già in odore di tradimento dopo il breve passaggio al “lato oscuro”.

Vincerà l'amore o il senso di conservazione? Che strada prenderà la furia cieca di Palermo e come sfocerà la sua innata intolleranza verso lo Stato e i rappresentanti delle sue istituzioni? Come finirà la tormentata love story tra Tokyo e Rìo o meglio quale altro flirt saprà ricavarsi la donna immagine della serie? Denver (Jaime Lorente) e Stoccolma (Esther Acebo) continueranno a stare insieme e porteranno avanti la loro travagliatissima “love story”? Ma soprattutto la Spagna riuscirà a mantenere il suo patrimonio aurifero o meglio prevarranno i buoni sui presunti cattivi?

Photo by Luis Garcia / CC BY-SA 3.0 es

Dubbi amletici che assillano gli appassionati della serie e che saranno risolti dopo Natale quando, in vista della prova costume, il grasso in eccesso frutto dei bagordi delle feste sembrerà presto una zavorra e l'ansia e tensione per i nuovi episodi potrebbero essere dei formidabili alleati nella lotta al peso in eccesso e al grasso addominale.

