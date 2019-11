CBS Tv Studios sembra intenzionata a rilanciare il mito di Zorro sul piccolo schermo, stavolta però si pensa ad un protagonista al femminile.

Deadline questa notte ha raccontato di un accordo tra CBS Tv Studios e la Propagate di Ben Silverman e Howard Owens in merito al rilancio televisivo del mitico Zorro. Secondo la fonte, però, il nuovo eroe non sarà interpretato dal solito protagonista maschile, ma da una donna, e non in un'ambientazione classica, ma nel presente.

La fonte ha aggiunto che le due società si affideranno a Alfredo Barrios Jr. (Magnum P.I.) per il ruolo di produttore esecutivo e sceneggiatore.

L'ultima volta che Zorro è approdato sul grande schermo è stato nel lontano 2005, con The Legend of Zorro, ed in quell'occasione il protagonista fu interpretato da Antonio Banderas. Nel recente passato si è parlato di un riavvio cinematografico, ma da tempo si sono perse le tracce del progetto.

Cosa pensate di un Zorro al femminile?