Snake Eyes sarà sceneggiato da Evan Spiliotopoulos , e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke . In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios , anche Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner .

Apprezzata per il ruolo di Tokyo nell'iconica serie tv La Casa di Carta , l'attrice Ursula Corbero nel film darà volto alla Baronessa, personaggio interpretato da Sienna Miller nel film G.I. Joe - La Nascita del Cobra .

L'attrice Ursula Corbero è entrata a far parte del cast in costruzione di Snake Eyes , annunciato spin-off della saga G.I. Joe .