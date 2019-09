È stato rilasciato il trailer dell'action movie della Lionsgate intitolato Primal, in cui vedremo Nicolas Cage nei panni di un cacciatore e collezionista di rari animali esotici.

Nel film il protagonista è interpretato da Nicolas Cage, e vuole vendere la sua preda, un rarissimo Giaguaro Bianco di inestimabile valore, ad uno zoo degli Stati Uniti, ma la nave destinata al trasporto del prezioso carico ha nella stiva due gabbie, una contenente il raro felino, l'altra un pericoloso criminale politico estradato negli USA.

Il film è stato scritto da Richard Leder e diretto da Nick Powel, quest'ultimo noto per aver coordinato gli stuntman in The Bourne Identity e Resident Evil. Nel cast oltre a Nicolas Cage, recitano anche Famke Janssen (X-Men, Taken), Kevin Durand (The Strain, X-Men le origini, Wolverine), LaMonica Garrett, (Designated Survivor, Arrowverse) e Michael Imperioli (The Sopranos). Daniel Grodnik e la Wonderfilm Media fungeranno come produttori esecutivi.

Primal verrà distribuito in alcune sale USA selezionate e in Video On Demand a partire dall'8 novembre prossimo, non si hanno ancora notizie della sua eventuale distribuzione anche in Italia.