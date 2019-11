L'avvio della produzione dell'adattamento cinematografico del noto franchise videoludico Uncharted è sempre più certo, ed ora sembrano sempre più insistenti le voci riguardanti l'inizio delle riprese.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Discussing Film, infatti, pare che la Sony sia propensia a dare il via alle riprese il prossimo febbraio. La fonte specifica che al momento non ci sarebbero conferme dalla produzione, e che Berlino sarà la location utilizzata per il primo ciak.

L'ultimo aggiornamento relativo allo sviluppo di Uncharted risale allo scorso fine settembre, ed in quell'occasione è stato reso noto che Travis Knight era salito a bordo del progetto come nuovo regista.

Uncharted

Uncharted sarà diretto da Travis Knight.

La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L'ultima bozza è passata per le mani di Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins.

Nel cast Tom Holland.

Nelle sale Usa dal 18 dicembre 2020.