Dopo la versione originale rilasciata solo qualche ora fa, 20th Century Fox Italia ha diffuso il trailer italiano di Terminator: Destino Oscuro.

Il film è da considerare il sesto della saga, ciononostante seguirà gli eventi narrati dopo Terminator: Il Giorno del Giudizio, ovvero il capitolo numero due. James Cameron è tornato in cabina di produzione.

In uno scenario post-apocalittico infuria una feroce battaglia tra cyborg : da una parte il cattivo, interpretato da Gabriel Luna, dall’altro lato c’è Mackenzie Davis, che scopriremo poi essere una vera e propria guardia del corpo del personaggio interpretato da Natalia Reyes. La Davis sarà quindi la “Arnold Schwarzenegger” di Destino Oscuro? In pratica sì, anche se Schwarzenegger, quello vero, c’è, nel film come nel trailer, anche se non è dato ancora sapere come sia riuscito a ritornare dopo gli eventi di Terminator 2. E insieme a lui, per l’occasione, è tornata anche Sarah Connor/Linda Hamilton che, a giudicare dal trailer, è più agguerrita e arrabbiata che mai.

Terminator: Destino Oscuro sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Le musiche saranno composte da Junkie XL.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes.

Terminator: Destino Oscuro sarà, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.

Il film arriverà nelle sale il 22 novembre 2019.