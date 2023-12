Kingpin avrà uno spazio maggiore in Daredevil: Born Again

Vincent D’Onofrio è divenuto un punto fermo del presente e del futuro dell’MCU, e le nuove indiscrezioni relative a Daredevil: Born Again sembrano confermarlo.

Grazie ad un nuovo aggiornamento proveniente da SuperHeroHype, infatti, pare che i Marvel Studios vogliano concentrare un intero arco narrativo dell’MCU sul Kingpin di Vincent D’Onofrio. Nel dettaglio pare che che in Daredevil: Born Again il villain possa diventare sindaco di New York City e riprendere alcuni elementi di fumetti noti quali “Devil’s Reign” e “Gang War”.

Sempre secondo le indiscrezioni, inoltre, l’arco narrativo in questione pare possa essere intitolato per l’appunto “Devil’s Reign“, ed includerebbe il già noto Hawkeye del 2022, Echo (da gennaio su Disney+), ma anche i futuri Spider-Man 4 e Daredevil: Born Again.

Nella run fumettistica nota come “Devil’s Reign” il villian Kingpin diventa sindaco di New York City grazie alle sue influenze losche in città, e come primo emendamento mette al bando i vigilanti, chiaramente con l’obiettivo “dichiarato” di ostacolare le azioni di Daredevil e di altri come lui.

Daredevil: Born Again, regia, cast, trama.

La serie vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia. Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Nikki James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson. Il periodo di rilascio è inizio 2024 con 18 episodi.

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.