Nella giornata di giovedì Wonka ha tenuto la testa del Box Office Italia, con Wish protagonista di un esordio non proprio esaltante.

Il fantasy della Warner Bros dedicato al celebre cioccolataio ha raccolto ieri un nuovo incasso da 214 mila euro, per un totale di 4,11 milioni. La corsa di Wonka (qui la nostra recensione) in questo periodo pre-natalizio non può essere considerata trionfale, ma ciononostante utile a portare un po’ di soldi nelle casse della Warner Bros. Sarà interessante capire quanto ancora possa ottenere nei prossimi giorni.

Nel giorno del suo esordio Wish ha raccolto un incasso stimato di 151 mila euro. Encanto nel 2021, volendo fare qualche confronto col recente passato, ha esordito con 128 mila euro, mentre qualche anno prima (2019) Frozen II ne raccolse 777 mila euro; a tal proposito, va considerato che quest’ultimo è da considerare un cavallo vincente facendo parte di un franchise amato dal pubblico.

La terza posizione è andata al deludente Aquaman e il Regno Perduto, il cui nuovo incasso è valso 130 mila euro, per un totale di 294 mila in due giorni. Lo scetticismo del pubblico continua! Il fenomeno C’è ancora domani ha chiuso al quarto posto con 91 mila euro incassato ed un totale ora sopra i 31 milioni. La top five è stata completata, infine, da Santocielo con 85 mila euro (totale 1,69 milioni).

FONTE: CINEGURU