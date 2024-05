Il casting legato a Knives Out 3 continua ad offrire aggiornamenti giorno dopo giorno, talvolta anche nella stessa giornata.

Se stamane Netflix ha dato notizia dell’ingresso nel cast di Andrew Scott (qui i dettagli), quest’oggi è stato il turno dell’ingaggio di Kerry Washington, attrice vincitrice di un Emmy per la serie Scandal. La conferma è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline. Nessun dettaglio è stato aggiunto riguardo il ruolo assegnato alla nota attrice.

Con questo nuovo aggiornamento, il casting di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, questo sarà il titolo con cui il film approderà al cinema (e successivamente su Netflix), ha messo insieme al momento i volti nuovi di Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Andrew Scott ed ora Kerry Washington. Ovviamente Daniel Craig tornerà ad interpretare il famoso investigatore privato Benoit Blanc, ruolo già rivestito in Cena con Delitto e Glass Onion. C’è da scommettere che non saranno gli ultimi nuovi innesti al cast.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà scritto e diretto da Rian Johnson. Il filmmaker produrrà il film con la sua T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman. Questo film fa parte di un mega accordo con Netflix che è valso 450 milioni per tre film.

Il film viene presentato da Netflix così: “All’inizio uscirono i coltelli. Allora ecco, il vetro andò in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato.”

