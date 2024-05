Andrew Scott è entrato a far parte del cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga antologica di Rian Johnson.

L’ingresso dell’attore è stato confermato da un nuovo aggiornamento su Knives Out 3 offerto da Variety. Nessun dettaglio sul ruolo è stato però rivelato. Andrew Scott di recente ha recitato al fianco di Paul Mescal nell’acclamato Estranei (qui la recensione), ora su Disney+, ed è il terzo attore ad essere annunciato da Netflix dopo Cailee Spaeny e Josh O’Connor, oltre ovviamente a Daniel Craig. La trama del terzo film della saga Knives Out è al momento avvolta nel mistero.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà scritto e diretto da Rian Johnson. Nel cast al momento spiccano Daniel Craig, nel suo iconico ruolo dell’investigatore Benoit Blanc, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Andrew Scott.

Il film viene presentato da Netflix così: “All’inizio uscirono i coltelli. Allora ecco, il vetro andò in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato.”

