Karl Urban in lizza per il reboot della saga Silent Hill?

Questa sera si torna a parlare del reboot cinematografico della saga Silent Hill, e precisamente di alcune voci legate al casting.

Annunciato dallo stesso Christophe Gans, regista del primo avvincente adattamento cinematografico datato 2006, il nuovo reboot dovrebbe seguire la celebre narrazione del primo Silent Hill videoludico, ovvero con Harry Mason alla ricerca della figlia nella spaventosa cittadina che dà il nome al videogame.

Seguendo questa voce (più o meno confermata), We Got This Covered crede che il nome di Karl Urban (Thor: Ragnarok) sia tenuto in considerazione come possibile protagonista nei panni di Harry, ed un'altra giovane attrice - al momento ancora misteriosa - come la figlia Heather. Ovviamente si tratta ancora di un rumour, pertanto si consiglia di prendere queste informazioni con le dovute attenzioni.

Christophe Gans ha diretto Silent Hill nel 2006, raccogliendo il benestare di critica e fan. Dal punto di vista economico, il film non fu un successo visto che incassò 100 milioni di dollari su un budget da 50. Nel 2012 il regista M.J. Bassett portò al cinema Silent Hill: Revelation, ma in questo caso critica e fan non apprezzarono il risultato, il film incassò 55 milioni di dollari su un budget da 20.

