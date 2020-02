Christophe Gans sta sviluppando un nuovo film tratto da Silent Hill

A quasi dieci anni dall'ultimo adattamento cinematografico, la saga videoludica Silent Hill è pronta a tornare al cinema, ed ancora una volta grazie al regista Christophe Gans.

La conferma dello sviluppo di un nuovo Silent Hill movie è arrivata direttamente dal regista Christophe Gans. Attraverso un'intervista riportata in rete via Bloody Disgusting, il talentuoso regista ha confermato di aver iniziato una importante collaborazione con il produttore Victor Hadida, e che i primi progetti ad essere sviluppati saranno proprio il nuovo Silent Hill, e l'adattamento di un altro videogame horror, Project Zero.

Ho due progetti horror con il [produttore] Victor Hadida. Sto lavorando all'adattamento del videogioco Project Zero. Il film si svolgerà in Giappone, non voglio sradicare il gioco dal suo ambiente di casa stregata giapponese. E stiamo anche lavorando su un nuovo Silent Hill.

Ed ancora su Silent Hill:

Il progetto [Silent Hill] sarà sempre ancorato in questa atmosfera di una piccola città americana devastata dal puritanesimo. Penso che sia tempo di crearne uno nuovo.

Christophe Gans ha diretto Silent Hill nel 2006, raccogliendo il benestare di critica e fan. Dal punto di vista economico, il film non fu un successo visto che incassò 100 milioni di dollari su un budget da 50. Nel 2012 il regista M.J. Bassett portò al cinema Silent Hill: Revelation, ma in questo caso critica e fan non apprezzarono il risultato, il film incassò 55 milioni di dollari su un budget da 20.

Allora siete pronti per un nuovo viaggio nell'universo Silent Hill?