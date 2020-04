Foto e data di lancio della seconda stagione della serie NOS4A2

L'emittente AMC ha svelato la data di lancio per la seconda stagione di NOS4A2, la serie horror tratta dal romanzo di Joe Hill.

La messa in onda dei nuovi episodi, in Italia sarà Amazon Prime Video ad occuparsi della distribuzione, avverrà il prossimo 1° giugno. Oltre alla data della premiere, AMC ha anche diffuso una serie di foto ufficiali dai nuovi episodi, le trovate nella nostra galleria in fondo all'articolo.

NOS4A2

PRODUZIONE : Lo show è prodotto da AMC Studios in collaborazione con Tornante Television, Joe Hill, Jami O’Brien e Lauren Corrao. La serie è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Joe Hill.

: TRAMA : Una ragazza dotata scopre di avere la capacità sovrannaturale di ritrovare gli oggetti smarriti. Il suo “potere” la porta ad affrontare Charlie Manx (Zachary Quinto), un seducente immortale che si nutre delle anime dei bambini e poi deposita ciò che resta a Christmasland, un gelido e contorto villaggio natalizio creato dall’immaginazione di Manx in cui ogni giorno è Natale ed è contro la legge essere infelici.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA