Karen Gillan ha terminato le riprese di Guardiani della Galassia vol. 3

Karen Gillan, l’attrice che interpreta Nebula nel Marvel Cinematic Universe, ha celebrato via social il suo ultimo giorno sul set di Guardiani della Galassia vol. 3.

Sfruttando il grande seguito sui social, Karen Gillan ha annunciato di aver chiuso ufficialmente i lavori sul set del terzo capitolo della saga Guardiani della Galassia. Nel postare l’immagine di una sedia da set, con annesso guanto di Nebula in bella vista, l’attrice ha voluto inoltre ringraziare i fan, il regista James Gunn, ma anche aperto un importante interrogativo sul suo ipotetico addio all’MCU.

Come noto, il personaggio di Nebula è apparso per la prima volta in Guardiani della Galassia vol. 1, successivamente ha avuto sempre più spazio nel franchise, apparendo prima in vol. 2 e successivamente in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Per quanto riguarda il futuro, Karen Gillan sarà ancora Nebula non solo in vol. 3, ma anche in Thor: Love and Thunder.

Sarà terminato il viaggio di Nebula nel franchise?

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. CAST: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 5 maggio 2023.