L’ombra di Darth Vader nel nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi

Posted on

Nella giornata odierna si celebra in tutto il mondo l’annuale appuntamento con lo Star Wars Day, la festa dedicata ai tantissimi fan della saga Guerre Stellari che, per l’occasione, avranno una splendida sorpresa inerente a Solo: a Star Wars Story. Lucasfilm, come premio per i milioni di fan Star Wars, ha ufficialmente aperto il servizio