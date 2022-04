Walt Disney Company Italia ha ufficializzato ieri la lista delle novità in arrivo a maggio sul catalogo di Disney+.

Con l’attesissimo finale di stagione di Moon Knight, le cui ultime due puntate saranno rilasciate nei due primi mercoledì di maggio, il catalogo di Disney+ il prossimo mese segnerà un nuovo tuffo nella celebre Galassia Lontana Lontana di George Lucas, e lo farà grazie al lancio della serie originale Obi-Wan Kenobi.

Tra le altre novità il colosso dell’intrattenimento segnala l’arrivo in catalogo dei film Daredevil ed Elektra (chissà, magari anticipando il futuro arrivo su Disney+ delle serie ex-Netflix), ma anche di tutte le stagioni di Agents of SHIELD ed il film originale The Quest: L’impresa dei Paladini. Ricordiamo che il listino delle novità potrebbe essere aggiornato in corso d’opera come di consuetudine.

A MAGGIO 2022 SU DISNEY+

6 MAGGIO

DAREDEVIL (film)

11 MAGGIO

HOW I MET YOUR FATHER (serie tv, tutti gli episodi)

THE QUEST – L’IMPRESA DEI PALADINI (serie tv, tutti gli episodi)

13 MAGGIO

SNEAKERENTOLA (film)

BRIDE WARS – LA MIA MIGLIORE NEMICA (film)

INNOCENTI BUGIE (film)

18 MAGGIO

LIFE & BETH (serie tv, tutti gli episodi)

MARVEL’S AGENTS OF SHIELD S.1-7 (serie tv, tutti gli episodi)

20 MAGGIO

CIP E CIOP AGENTI SPECIALI (film)

THE VALET (film)

27 MAGGIO