Jungle Cruise: Dwayne Johnson parlerà con Disney di un possibile sequel

L’atteso fantasy Jungle Cruise è approdato al cinema (e su Disney+) nel weekend appena passato, ma l’incasso all’esordio da 90 milioni potrebbe non bastare per avviare il tanto osannato nuovo franchise.

Sfruttando il suo enorme seguito sui social, l’attore Dwayne Johnson (Frank in Jungle Cruise) ha svelato di avere un appuntamento (con la Disney?) fissato per la settimana prossima e che riguarderà proprio la possibilità di realizzare in futuro un sequel. A tal proposito, va sottolineato che Johnson nel film è protagonista, ma anche anche produttore, pertanto la sua volontà a riguardo pesa… eccome.

A noi non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, ricordandovi di dare una lettura alla nostra recensione di Jungle Cruise qui.

JUNGLE CRUISE

PRODUZIONE: La regia è stata affidata a Jaume Collet-Serra. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da John Requa e Glenn Ficarra, e successivamente riscritta da J.D. Payne e Patrick McKay. Le ultime modifiche alla sceneggiatura sono state firmate da Michael Green. CAST: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons. DISTRIBUZIONE: Dal 30 luglio in contemporanea tra sale cinematografiche e Accesso Vip di Disney+. Nelle sale italiane dall’estate 2021.

TRAMA: La star Dwayne Johnson e l’attrice premiata con il Golden Globe® Emily Blunt saranno i protagonisti del nuovo film Disney Jungle Cruise, un’entusiasmante avventura ispirata all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California. Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton.