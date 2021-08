Box Office Usa: Jungle Cruise vince con oltre 34 milioni il weekend

Il fantasy Jungle Cruise ha vinto il weekend d’esordio nordamericano con un incasso al Box Office Usa ben oltre le aspettative.

A dispetto di previsioni poco lusinghiere dovute principalmente alla preoccupazione per l’insorgere della variante Delta di Covid-19, Jungle Cruise è riuscito a raccogliere 34.2 milioni di dollari, superando come già anticipato le aspettative degli analisti di mercato. Il film ha raccolto, inoltre, 30 milioni circa dagli incassi provenienti da Disney+ e 27.63 milioni di dollari dagli incassi internazionali, per un totale di 91.8 milioni.

In altri tempi, ovvero prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, un incasso all’esordio nel Box Office Usa da 34.2 milioni per un film da 200 milioni di budget sarebbe stato un flop, ma siamo in un momento della storia per il settore assolutamente difficile, pertanto sarebbe meglio pesare le parole prima di scriverle. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.

In seconda posizione si è posizionato The Green Knight con 6.78 milioni di dollari, con una media per sala non esattamente esaltante. La terza piazza del podio del Box Office Usa è andato a Old con 6.76 milioni di dollari, ed un totale di 30.61 milioni. La top five, inoltre, ha visto il quarto posto andare a Black Widow con 6.42 milioni di dollari, ed un totale di 167.06 milioni, ed il quinto di La ragazza di Stillwater con un esordio da 5.12 milioni di dollari.