Jessica Chastain ed il nudo da urlo per il Coronavirus

Tra tante notizie negative legate all'Emergenza Coronavirus che non fanno altro che far crollare il morale, questa notte ne diamo spazio ad una che potrebbe regalare un sorriso... o forse più.

L'attrice Jessica Chastain ha scelto il proprio account Facebook per dire la sua sulla pandemia che sta costringendo a casa milioni di persone in giro per il mondo. Attraverso il lancio di alcune foto hot, la splendida attrice ha voluto descrivere ai proprio followers come si dovrebbe passare la "quarantena forzata" nelle proprie case.

Le foto in questione sono relative ad un vecchio servizio fotografico svolto da Ellen von Unwerth per l'edizione inglese della rivista GQ, e mostrano Jessica Chastain in una versione straordinariamente sexy. L'attrice, in maniera del tutto smaliziata, chiede nel post se la sua quarantena è fatta nel modo giusto, ed ovviamente nel leggere i tantissimi commenti è possibile farsi un quadro relativo alle risposte.

Tra biancheria intima, nudi integrali e foto in vasca da bagno, la bellissima Jessica Chastain sembra voler semplicemente esorcizzare la paura legata all'Emergenza Coronavirus, mostrando il lato più hot di una quarantena forzata tra le proprie mura.

Voi cosa ne pensate? A voi l'ardua risposta!

Am I doing this home quarantine thing right...? Pubblicato da Jessica Chastain su Domenica 15 marzo 2020