Coronavirus: il video dell'attore Giacomo Gianniotti di Grey's Anatomy

Italia. Vi amo e sono devastato dalla situazione. Vedere come questo virus ha sconvolta l’Italia e veramente terribile. Sto chiedendo aiuto a tutti I mie followers e tutti voi per fare la mia piccola parte per aiutare. Cliccate il link nel mio bio per donare. Italia vedere come avete affrontato questa situazione con centinaia di video positivi. Mi hanno veramente scaldato il cuore e rinforzato quanto sono fiero di essere italiano. Le battute, le barzellette, I memes, i video di concerti di gruppo sui balconi. Che belli che siete! Voi siete I più forti di tutti. Stringetevi forte, amatevi tanto e vedrai che con un po di pazienza ancora, anche questo passera. State a casa (solo e solo se potete). Cosi facciamo diventare il corona virus un brutto ricordo del passato. Italia vi amo e sto con voi, ho gia donato e cercherò di trovarti altri modi di raccogliere ancora di piu. Mandatemi I tuoi video belli, di concerti sul balcone di belle battute, del italia che trova un modo di sorridere anche in questi tempi. Perché in questi tempi e propio quello che ci serve. E li condividerò sul mio insta, manda manda manda. Italia vi amo, sto con voi. State a casa per ora e non vedo l’ora di ritornare al mio bellissimo paese e abbracciarvi. Un bacio. -Giacomo.